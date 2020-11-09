المالية البرلمانية تزف بشرى موعد صرف الرواتب

شفق نيوز/ أعلنت اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي، يوم الاثنين، أن رواتب الموظفين ستصرف الأسبوع المقبل بعد تمرير قانون الاقتراض داخل المجلس.

وقالت النائبة عن نينوى وعضو اللجنة المالية محاسن حمدون الدلي في منشور على فيسبوك، إن "اللجنة المالية اجتمعت مع رئيس الوزراء ووزير المالية ومحافظ البنك المركزي ووزير التخطيط وسيتم التصويت على قانون الاقتراض يوم الخميس المقبل".

وأضافت "سيتم صرف الرواتب في الاسبوع المقبل".

بدوره قال عضو اللجنة المالية ماجد الوائلي في تغريدة له اطلعت عليها وكالة شفق نيوز، إن "اجتماع اللجنة المالية مع رئيس مجلس الوزراء ووزيري المالية والتخطيط ومحافظ البنك المركزي والكادر المتقدم في وزارة المالية تضمن طرح افكار اللجنة المالية لمعالجة الأزمة الحالية وقد لاقت اهتماما كبيرا من قبل رئيس مجلس الوزراء".

وأوضح الوائلي أن "رئيس الوزراء أوعز بعقد لقاء شهري مع اللجنة المالية لتنفيذ المقترحات".

وأشار إلى "اعتراض اللجنة على مبدأ الاقتراض وان اضطرت، الحكومة لذلك فان الرقم المطلوب لا توافق اللجنة عليه"، لافتا إلى أن "لجنته طلبت بدء التوزيع بالرواتب بما متوفر من سيولة نقدية".