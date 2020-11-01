المالية البرلمانية تحدد خطوة خارجية لحل ازمة الرواتب وتدعو الكاظمي الى استثمارها

Category: اقتصـاد

Date: 2020-11-01T16:40:22+0000

شفق نيوز/ دعت اللجنة المالية النيابية، يوم الاحد، رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، الى استمثار علاقات العراق الخارجية للحصول على استثناء من قرار "اوبك بلس" القاضي بتخفيض انتاج النفط.

وقالت عضو المالية النيابية اخلاص الدليمي لوكالة شفق نيوز، إنه "على رئيس الوزراء استغلال علاقات العراق الطيبة مع الدول الكبرى لاستثنائه من تخفيض انتاج النفط الذي اقرته أوبك لتأمين واردات مالية تنقذ العراق من الازمة المالية والعجز الحالي".

ورأت الدليمي، أن "العراق امام خيارين للخروج من ازمة الرواتب اما التوافق على الاقتراض وتكبيد الدولة خسائر كبيرة او مواجهة الضغط الشعبي والاستياء الكبير جراء عدم تأمين وانتظام الرواتب".

ويعاني العراق حالياً من صعوبة توزيع رواتب الموظفين والمتقاعدين نتيجة انخفاض اسعار النفط عالمياً التي تعتمد عليها الموازنة الاتحادية وبنسبة 90%.

ورغم التأكديات المتوالية لوزارة المالية العراقية، بأن الرواتب "مؤمنة بالكامل"، إلا أنها بانتظار تشريع قانون الاقتراض من قبل البرلمان لتتمكن من اطلاق الرواتب التي باتت تتأخر عن موعدها المقرر منذ أشهر.

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