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المالية البرلمانية تتسلم الموازنة وتطمئن الموظفين بشأن الرواتب

Category: اقتصـاد

Date: 2021-01-02T17:07:22+0000
المالية البرلمانية تتسلم الموازنة وتطمئن الموظفين بشأن الرواتب

شفق نيوز/ أعلنت اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي، يوم السبت، عن تسلمها نسخة من الموازنة العامة للعام 2021.

وقالت عضو اللجنة محاسن حمدون الدلي لوكالة شفق نيوز، إن "التعديلات والاستقطاع سيكون على رواتب الرئاسات الثلاث والدرجات الخاصة".

وأكدت أن "رواتب الموظفين والمتقاعدين لن تسمح اللجنة المالية بالمساس بها ابداً"، مشيرة إلى أن "لجنتها ستعمل  على حفظ تعويضات المتضررين وضحايا الارهاب  فيما يخص المحافظات المحررة".

وكانت رئاسة البرلمان قد أعلنت الثلاثاء (29 كانون الاول الماضي) وصول مسودة مشروع قانون الموازنة إلى البرلمان تمهيداً لمناقشتها وإقرارها.

ووفق المسودة التي اطلعت عليها وكالة شفق نيوز فإن الموازنة يبلغ حجمها 164 تريليون دينار بعجز مالي يصل إلى 71 تريليونا.

واستندت الموازنة إلى سعر تقديري عند 42 دولارا لبرميل النفط وبمعدل تصدير 3.250 مليون برميل يوميا بما فيه 250 ألف برميل من حقول إقليم كوردستان.

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