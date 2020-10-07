المالية الاتحادية تزف بشرى مباشرتها بصرف الرواتب

شفق نيوز/ أعلنت وزارة المالية العراقية يوم الأربعاء مباشرتها صرف الرواتب المتأخرة لموظفي الدولة لشهر أيلول/سبتمبر المنصرم.

وقالت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنها "باشرت اليوم بعملية تمويل استحقاقات الرواتب المتأخرة".

وأضافت أنه "تم تمويل عدد كبير من الوزارات والدوائر الحكومية بالكامل اليوم وستستمر العملية يوم الأحد مع الدوائر الاخرى".

وأردفت، "ستبذل وزارة الماليه دائرة المحاسبه والمصارف كل جهدها لاستكمال اجراءات صرف رواتب دوائر الدوله والمحافظات".

وأشارت إلى "إطلاق المصارف الحكومية اليوم رواتب جميع الدوائر والشركات الحكومية ذات التمويل الذاتي"، منوهة إلى أن "مصرفي الرافدين والرشيد سيستمرون بالدوام غدا وبعد غد لغرض صرف الرواتب للتمويل المركزي التي مولت اليوم".

ودعت الوزارة إلى "عدم الالتفات إلى الأخبار الكاذبة أو المفبركة ، والاعتماد على نشرات الوزارة باعتبارها موثوقة".



