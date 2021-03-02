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الليرة اللبنانية تهوي إلى القاع

Category: اقتصـاد

Date: 2021-03-02T10:22:48+0000
الليرة اللبنانية تهوي إلى القاع

شفق نيوز/ هوت الليرة اللبنانية، الثلاثاء، إلى أدنى مستوى لها أمام الدولار الأمريكي في السوق الموازية.

قال متعاملون، إن الليرة بلغت الثلاثاء 9850 أمام الدولار الأمريكي وهو أدنى مستوى لها منذ اندلاع الأزمة المالية والاقتصادية قبل أكثر من عام، والتي أدت إلى خسارة العملة الوطنية لأكثر من 80% من قيمتها.

وما يزال مصرف لبنان (البنك المركزي) يتمسك بسعر الصرف الرسمي لليرة البالغ 1507 أمام الدولار وهو سعر ثابت منذ أكثر من عقدين على الرغم من الأزمة المالية وتآكل موجوداته الخارجية بسبب تسديد ديون حكومية وتمويل واردات من السلع الأساسية.

وما يزال لبنان البالغ عدد سكانه نحو 6.5 مليون نسمة دون حكومة بعد أن قدم رئيس الوزراء حسان دياب استقالته في آب/ أغسطس الماضي بسبب الأزمة المالية، وانفجار بيروت الكارثي في ذلك الشهر.

وكان ”بنك أوف أمريكا“ توقع نهاية العام الماضي بأن يتجاوز سعر الدولار في لبنان الـ50 ألف ليرة في حال تفاقمت الأزمة الاقتصادية والسياسية.

 

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