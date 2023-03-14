الليرة اللبنانية تسجل انهياراً تاريخياً أمام الدولار الأمريكي الذي تخطى حاجز 100 ألف

2023-03-14T08:23:02.000000Z

شفق نيوز/ شهد سعر صرف الدولار الأميركي مقابل الليرة اللبنانية في السوق السوداء ارتفاعاً غير مسبوق، ووصل إلى 100 ألف ليرة، للمرّة الأولى في تاريخ لبنان.

 وكانت بورصة لبنان قد أقفلت مساء الاثنين، عند 97,000  ليرة للبيع و97,500  ليرة للشراء.

ومنذ صيف العام 2019، يشهد لبنان انهياراً اقتصادياً خسرت خلاله الليرة قرابة 95% من قيمتها أمام الدولار، فيما بدأ منذ مطلع الشهر الحالي اعتماد سعر صرف رسمي جديد يبلغ 15 ألفاً مقابل الدولار مقارنة مع 1507 ليرات سابقاً. ويتزامن ذلك مع أزمة سيولة حادة وتوقّف المصارف عن تزويد المودعين بأموالهم بالدولار.

ومنذ العام 2021، رفعت السلطات الدعم عن المحروقات، كما عن سلع رئيسية مثل الطحين والأدوية.

وتُعتبر الأزمة الاقتصادية المتمادية الأسوأ في تاريخ لبنان. وتترافق مع شلل سياسي يحول دون اتخاذ خطوات إصلاحية تحدّ من التدهور وتحسّن من نوعية حياة السكان.

أخبار ذات صلة

Shafaq Live
Shafaq Live
English كوردى عربي
English كوردى عربي
Radio