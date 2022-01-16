الليرة اللبنانية ترتفع بنحو 27%

شفق نيوز/ ارتفعت الليرة اللبنانية بنحو 27% من أدنى مستوى وصلت إليه الثلاثاء الماضي عند 33700 ليرة للدولار.

وارتفعت الليرة اللبنانية بنحو 9000 ليرة أمام الدولار، ويتم تداول الليرة اللبنانية حاليا عند مستويات 24700 ليرة للدولار، وذلك بعد إصدار مصرف لبنان التعميم رقم 161 الذي يسمح للبنوك بشراء الدولار الأميركي الورقي من دون سقف محدد على منصة صيرفة.

وكان حاكم مصرف لبنان رياض سلامة قد قال إن البنك يسعى لتعزيز الليرة اللبنانية مقابل الدولار بعد أن انخفضت إلى مستوى قياسي الأسبوع الماضي مما أثار احتجاجات جديدة بشأن ارتفاع الأسعار وانهيار اقتصاد البلاد.