الليرة السورية تواصل هبوطها غير المسبوق

شفق نيوز/ واصلت الليرة السورية يوم الثلاثاء مسلسل خسائرها غير المسبوقة لتهبط 200 ليرة خلال يوم واحد .

وسجل سعر صرف الدولار مقابل الليرة في أسواق دمشق اليوم 4600 للبيع، و 4580 للشراء فيما سجلت في مدينة القامشلي بمنطقة الإدارة الذاتية 4680 للبيع 4670 للشراء.

وارتفع سعر صرف اليورو إلى 5450 للبيع، و5400 للشراء.

كذلك ارتفعت الليرة التركية مقابل نظيرتها السورية إلى سعر 600 للبيع و 590 للشراء.

وسجل الذهب عيار 21 اليوم سعر 220,500 ليرة وعيار 18 سعر 189,000 ليرة سورية.

وقال سليم خليل صراف عملة من مدينة القامشلي لوكالة شفق نيوز، إن "الدولار الأمريكي سجل ارتفاعا بأكثر من 200 ليرة مقابل الليرة السورية خلال يوم واحد؛ حيث وصل سعر صرف الدولار الواحد إلى 4680 ليرة سورية ليعود ويتراجع إلى 4500 ل.س مع إغلاق السوق ويتوقع ارتفاعه مجدداً مع فتح السوق في الغد".

وأضاف خليل أن "بالرغم من ارتفاع قيمة الدولار مقابل الليرة السورية وعد استقرار السوق فهناك حركة نشطة على مستوى تداول الدولار بين الشراء والبيع".

وأشار خليل إلى أن "جميع المؤشرات تشير إلى أن الدولار الواحد يتجه ليتجاوز قيمته 5 آلاف ليرة سورية خلال الشهر الجاري".

والقى التدهور المستمر لقيمة الليرة السورية منذ مطلع العام الماضي بظلاله على الوضع الاقتصادي المتدهور في الأساس وساهم بموجة ارتفاع جديدة في أسعار المواد والبضائع.

وأعلنت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك التابعة للحكومة السورية مساء الاثنين على صفحتها على فيسبوك أنها رفعت سعر ليتر البنزين الممتاز أوكتان 90 "للكميات المخصصة على البطاقة الإلكترونية، مدعوم وغير مدعوم،" إلى 750 ليرة سورية لليتر الواحد بعدما كان 475، أي بزيادة قدرها نحو 58 في المئة.

كذلك زادت سعر البنزين غير المدعوم إلى ألفي ليرة لليتر الواحد بعدما كان 1300 ليرة، أي بزيادة نحو 54 في المئة تقريباً.

وقررت الوزارة أيضاً تحديد سعر أسطوانة الغاز المنزلي بـ3850 ليرة سورية، مقارنة مع 2700 ليرة في السابق.

ويعيش غالبية السوريين تحت خط الفقر، وفق الأمم المتحدة فيما يعاني 12.4 مليون شخص من انعدام الأمن الغذائي، وفق برنامج الأغذية العالمي.