الليرة السورية تواصل انهيارها.. الدولار الواحد يتجاوز 3600 ل.س

شفق نيوز/ واصلت الليرة السورية يوم الأربعاء انهيارها وهبطت قرابة 200 ليرة أمام الدولار خلال يوم واحد.

وسجل سعر صرف الليرة السورية في أسواق العاصمة دمشق 3610 ل.س فيما سجل 3530 ل.س في سوق القامشلي بمنطقة الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا.

وتجاوز سعر غرام الذهب عيار 21 ال 182 ألف ليرة وفي القامشلي تجاوز سعر الغرام الـ 178 ألف ليرة سورية.

وقال سلمان شيخو أحد الصرافين من مدينة القامشلي لوكالة شفق نيوز إن "حركة شراء وبيع الدولار في الأسواق تشهد حالة من عدم الاستقرار جراء تذبذب سعر صرف الليرة السورية مقابل العملات الأجنبية".

وأضاف شيخو أن "الدولار الأمريكي الواحد ارتفع قيمته قرابة 200 ل.س مقابل الليرة السورية خلال 24 ساعة فقط".

وأشار شيخو إلى أن "تراجع قيمة الليرة السورية يأتي جراء الانهيار الاقتصادي المستمر في سوريا والركود التجاري والاقتصادي والصناعي".

وأوضح أنه "في ظل العقوبات الدولية المستمرة على البلاد وخاصة قانون قيصر وعدم امتلاك الحكومة لأي خطة وسياسة مالية زادت وتيرة انهيار الليرة منذ مطلع العام الجديد".

وتشهد مناطق سورية اختلافاً في سعر صرف العملات الأجنبية مقابل الليرة السورية حيث تصل فروقات السعر في مناطق سيطرة الإدارة الذاتية والمعارضة عن مناطق الحكومة السورية لقرابة 100 ل.س احياناً جراء تشديد الحكومة السورية الإجراءات على تداول العملات الأجنبية في مناطقها.

وجاء هذا الانخفاض الجديد وسط توقعات تشير إلى إمكانية أن تصل الليرة السورية إلى حدود الـ 4000 ليرة للدولار الواحد في غضون أيام قليلة.