الليرة السورية تنهار إلى مستوى قياسي جديد أمام الدولار

شفق نيوز/ انخفضت قيمة الليرة السورية اليوم الأحد، مقابل العملات الرئيسية والذهب وسجل أدنى قيمة لها على الإطلاق مقابل الدولار الأمريكي في افتتاح الأسواق.

وسجل سعر صرف الدولار مقابل الليرة في أسواق دمشق 4070 للبيع، و 4010 للشراء فيما سجلت في مدينة القامشلي بمنطقة الإدارة الذاتية 4070 للبيع و4060 للشراء.

وارتفع سعر صرف اليورو إلى 4870 للبيع، و4800 للشراء.

كذلك ارتفعت الليرة التركية مقابل نظيرتها السورية إلى سعر 540 للبيع و 530 للشراء.

وسجل الذهب عيار 21 اليوم سعر 197,500 ليرة وعيار 18 سعر 170,500 ليرة سورية.

وقال حسن شيخو صارف عملة من مدينة الحسكة لوكالة شفق نيوز؛ إن "هناك انخفاضا سريعا في قيمة الليرة السورية منذ الصباح حيث ارتفع سعر صرف الدولار الواحد 50 ليرة سورية خلال اول ساعة من فتح الأسواق اليوم".

وأضاف شيخو أن "لا وجود لمؤشرات على تحسن قيمة الليرة ضمن الظروف الاقتصادية الصعبة التي تعصف بالبلاد والعقوبات المفروضة سابقا وفي ظل الحديث عن عقوبات أوربية جديدة، قد نشهد انخفاض كبير في قيمة الليرة السورية خلال العام الجاري".

والقى التدهور المستمر لقيمة الليرة السورية منذ مطلع العام الماضي بظلاله على الوضع الاقتصادي المتدهور في الأساس وساهم بموجة ارتفاع جديدة في أسعار المواد والبضائع.

ويعيش غالبية السوريين تحت خط الفقر، وفق الأمم المتحدة فيما يعاني 12.4 مليون شخص من انعدام الأمن الغذائي، وفق برنامج الأغذية العالمي.