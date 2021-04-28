الليرة السورية تعاود الهبوط في مناطق الإدارة الذاتية

شفق نيوز/ هبطت أسعار صرف الليرة السورية مجدداً يوم الأربعاء أمام الدولار في مناطق الإدارة الذاتية بشمال وشرق سوريا.

وسجلت مدينة ديرك ، اقصى شمال وشرق سوريا 3100 ليرة سورية لكل دولار أمريكي واحد.

ويأتي هذا الهبوط بعدما شهدت أسواق الصيرفة مؤخراً قفزة كبيرة لسعر الليرة السورية بلغ 2800 ليرة لكل دولار، وذلك بعد أن وصل إلى 4800 ليرة سورية قبل ذلك.

وارتفعت أسعار البيع والشراء عند الصرافين، والتي تشهد إقبالاً لافتاً من المواطنين، فقد وصل سعر البيع 3100 ليرة سورية، في حين بلغ سعر الشراء 3050 ليرة سورية.

وكان اتحاد غرف التجارة في الادارة الذاتية قد سمح بفتح مكاتب الصيرفة ليوم واحد من الاسبوع /الاثنين فقط من الساعة الثامنة صباحاً ولغاية الثالثة عصراً، في ظل الحظر الكلي المفروض من 13 نيسان الجاري على مناطق الجزيزة اقصى شمال وشرق سوريا للحد من تفشي كورونا.

وسجل مصرف سوريا المركزي يوم الاربعاء 2525 ليرة سورية لكل دولار أمريكي واحد.