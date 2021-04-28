سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

الليرة السورية تعاود الهبوط في مناطق الإدارة الذاتية

Category: اقتصـاد

Date: 2021-04-28T12:31:01+0000
الليرة السورية تعاود الهبوط في مناطق الإدارة الذاتية

شفق نيوز/ هبطت أسعار صرف الليرة السورية مجدداً يوم الأربعاء أمام الدولار في مناطق الإدارة الذاتية بشمال وشرق سوريا.

وسجلت مدينة ديرك ، اقصى شمال وشرق سوريا 3100 ليرة سورية لكل دولار أمريكي واحد.

ويأتي هذا الهبوط بعدما شهدت أسواق الصيرفة مؤخراً قفزة كبيرة لسعر الليرة السورية بلغ 2800 ليرة لكل دولار، وذلك بعد أن وصل إلى 4800 ليرة سورية قبل ذلك.

وارتفعت أسعار البيع والشراء عند الصرافين، والتي تشهد إقبالاً لافتاً من المواطنين، فقد وصل سعر البيع 3100 ليرة سورية، في حين بلغ سعر الشراء 3050 ليرة سورية.

وكان اتحاد غرف التجارة في الادارة الذاتية قد سمح بفتح مكاتب الصيرفة ليوم واحد من الاسبوع /الاثنين فقط من الساعة الثامنة صباحاً ولغاية الثالثة عصراً، في ظل الحظر الكلي المفروض من 13 نيسان الجاري على مناطق الجزيزة اقصى شمال وشرق سوريا للحد من تفشي كورونا.

وسجل مصرف سوريا المركزي يوم الاربعاء 2525 ليرة سورية لكل دولار أمريكي واحد.

related

ارتفاع "سريع" بأسعار صرف الدولار في بغداد وإقليم كوردستان

Date: 2020-12-07 14:07:19
ارتفاع "سريع" بأسعار صرف الدولار في بغداد وإقليم كوردستان

الليرة السورية تبلغ أدنى مستوى لها بالتاريخ

Date: 2019-09-03 21:58:40
الليرة السورية تبلغ أدنى مستوى لها بالتاريخ

الدولار يتراجع أمام الدينار في بغداد وكوردستان

Date: 2021-01-27 07:49:26
الدولار يتراجع أمام الدينار في بغداد وكوردستان

انخفاض كبير بقيمة الليرة السورية

Date: 2019-12-02 16:16:11
انخفاض كبير بقيمة الليرة السورية

لليوم الثالث.. انخفاض أسعار صرف الدولار في بغداد وكوردستان

Date: 2021-02-24 07:24:51
لليوم الثالث.. انخفاض أسعار صرف الدولار في بغداد وكوردستان

الليرة السورية تواصل انهيارها.. الدولار الواحد يتجاوز 3600 ل.س

Date: 2021-02-24 19:30:22
الليرة السورية تواصل انهيارها.. الدولار الواحد يتجاوز 3600 ل.س

انهيار غير مسبوق للعملة السورية: نحو 4 آلاف ليرة للدولار الواحد

Date: 2021-03-02 19:31:59
انهيار غير مسبوق للعملة السورية: نحو 4 آلاف ليرة للدولار الواحد

الليرة السورية تواصل هبوطها غير المسبوق

Date: 2021-03-16 20:03:23
الليرة السورية تواصل هبوطها غير المسبوق