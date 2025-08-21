الليرة التركية والتومان الإيراني يهبطان بقوة

شفق نيوز- طهران/ أنقرة

تراجعت الليرة التركية والتومان الإيراني بقوة، اليوم الخميس، إذ لامست الليرة مجددًا حدود أضعف مستوياتها خلال عام، فيما قفز سعر الدولار في السوق الحرة بإيران إلى نطاق 94–96 ألف تومان.

ونهار الخميس جرى تداول الدولار عند 40.9406 ليرة ما يُبقي العملة التركية قرب قاعها السنوي.

بالمقابل سجّل الدولار النقدي في طهران نحو 94,600 تومان، مع ميول صعودية للدولار.

وقال محللون في أسواق انقرة واسطنبول لوكالة شفق نيوز، إن الضغوط على الليرة تفاقمت رغم العائدات المرتفعة، إذ إن خفض البنك المركزي التركي سعر الفائدة إلى 43% أعاد تنشيط صفقات تجارة الفائدة (Carry Trade) وجذب تدفقات قصيرة الأجل، لكنه زاد هشاشة السوق إذا تراجعت شهية المخاطر عالميًا.

وأشارت مذكرة لبنك مورغان ستانلي إلى أن تراكم المراكز المدينة على الليرة قد يضخم التقلبات في أي انعكاس بالمزاج الاستثماري.

وفي إيران، يعكس اتساع الفجوة بين السعر الرسمي وسعر السوق الحرة استمرار الطلب القوي على الدولار والقيود المفروضة على المعروض، ما يبقي التومان تحت ضغط.

ويقول متعاملون في أسواق طهران لشفق نيوز، إن التحركات الأخيرة جاءت على وقع طلب موسمي واحتياطٍ تحوطي من الأسر والشركات وسط عدم يقين اقتصادي، مع تصاعد التحذيرات من تجدد التصعيد العسكري بين اسرائيل وإيران.