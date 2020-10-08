الليرة التركية عند قاعٍ قياسي بفعل التوترات وتهديدات بفرض عقوبات

شفق نيوز/ أنخفضت قيمة الليرة التركية إلى مستوى قياسي مقابل الدولار الأمريكي، اليوم الخميس، حيث انفصلت عن العملات الناشئة الأخرى وسط تصاعد التوترات في المنطقة وتهديدات بفرض العقوبات.

و سجلت الليرة 7.89 مقابل الدولار لتختبر أضعف مستوى بلغته أمس الأربعاء عندما أغلقت عند 7.8815 ليرة مقابل الدولار.

وفقدت العملة التركية 25 بالمئة من قيمتها هذا العام لأسباب من أهمها مخاوف بشأن تبدد احتياطيات البنك المركزي من النقد الأجنبي والتدخلات المكلفة في سوق العملة. لكن المخاوف الجيوسياسية أصحبت الآن عاملا رئيسيا.

في غضون ذلك ، دفعت تركيا علاوة 2.5 مليار دولار من الديون للمستثمرين الدوليين يوم الثلاثاء . وبلغ سعر السندات 6.4٪ مقابل 4.25٪ للسندات ذات الاستحقاق المماثل الصادرة في شباط.

ودعا عضو جمهوري وآخر ديمقراطي في مجلس الشيوخ الأمريكي إدارة الرئيس دونالد ترامب أمس الأربعاء لفرض عقوبات على تركيا لشرائها منظومة الدفاع الروسية المضادة للطائرات إس-400 بعد تقرير ذكر أن تركيا ربما تعتزم إجراء اختبار شامل لها.

كما أثار دعم أنقرة لأذربيجان في نزاعها مع قوات من أصل أرميني بمنطقة ناغورنو قرة باغ توترا. وستكثف فرنسا والولايات المتحدة وروسيا جهودها لإنهاء القتال في منطقة القوقاز خلال محادثات تعقد في جنيف اليوم الخميس.