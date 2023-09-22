الليرة التركية تواصل هبوطها

شفق نيوز/ تراجعت الليرة التركية الجمعة 27.16 ليرة للدولار الواحد.

ولا تزال الليرة منخفضة بنحو 31٪ مقابل الدولار هذا العام، وهي أحد أسوأ العملات أداءً بين أقرانها في الأسواق الناشئة.

يأتي ذلك بعد أن رفع البنك المركزي التركي أسعار الفائدة إلى 30٪، لكن الارتفاع فشل في تهدئة مخاوف المستثمرين من أن صانعي السياسة النقدية لا يفعلون ما يكفي لاحتواء التضخم.

وكانت زيادة سعر الفائدة على قدم المساواة تقريبًا مع التوقعات، لكن بعض المستثمرين كانوا يأملون في زيادة أكثر قوة وسط مؤشرات على عودة التضخم التركي إلى الارتفاع.

بيد أن ضعف الليرة يجعل الواردات أكثر تكلفة ويتحدى الفريق الاقتصادي الجديد للرئيس رجب طيب أردوغان، الذي كان يرسم عودة حذرة إلى السياسة النقدية الأكثر تقليدية منذ إعادة انتخابه في مايو.