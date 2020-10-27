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الليرة التركية تواصل انهيارها الكبير

Category: اقتصـاد

Date: 2020-10-27T08:16:51+0000
الليرة التركية تواصل انهيارها الكبير

شفق نيوز/ بلغ سعر صرف الليرة التركية يوم الثلاثاء 8.14 أمام الدولار، في أكبر انخفاض تشهده العملة المحلية.

بذلك تواصل الليرة التركية خسارتها بعد تراجع لمدة تسعة أسابيع، وهي أطول مدة انخفاض منذ 1999.

وتضررت العملة بسبب انخفاض الأسعار الحقيقية وتضاؤل اهتمام المستثمرين الأجانب بالأصول التركية حيث تواجه البلاد مخاطر عقوبات أمريكية ونزاعات في شرق البحر المتوسط والقوقاز وألم اقتصادي من الوباء.

كما أن أنفقت تركيا انفقت بالفعل احتياطيات النقد الأجنبي بشكل أسرع من أي اقتصاد نامٍ رئيسي آخر في محاولة لدعم العملة. باع المستثمرون الأجانب 13.3 مليار دولار من الأسهم والسندات التركية هذا العام ، وهو أكبر عدد منذ 2005 على الأقل.

وفقدت الليرة أكثر من 25٪ هذا العام، وهي العملة الأسوأ أداءً في الأسواق الناشئة بعد الريال البرازيلي.


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