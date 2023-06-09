الليرة التركية تواصل انخفاضها أمام الدولار

شفق نيوز/ واصلت الليرة التركية انخفاضها القياسي خلال تداول يوم الجمعة، حيث سجلت 23.50 للدولار.

جاء الانخفاض بالتزامن مع إعلان الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، تعيين حفيظة أركان محافظًة للبنك المركزي التركي.وتتولى أركان المنصب في ظل انهيار الاحتياطي النقدي الأجنبي لتركيا، وسلك المصرف المركزي التركي السياسات النقدية غير التقليدية التي يحاول من خلالها خفض التضخم بخفض الفائدة بدلًا من رفعها.

ودرست أركان الدكتوراه في "الهندسة المالية والرياضيات التطبيقية" من جامعة برنستون في ولاية نيوجيرسي، وعملت في مصرف فيرست ريبابليك ووصلت لمنصب الرئيسة التنفيذية وكبيرة مسؤولي الاستثمار، بعد العمل لـ 8 سنوات قبل انهيار المصرف خلال الأزمة المصرفية.

كما عملت في مصارف غولدمان ساكس وغراي ستون، وتيفاني آند كو، وشغلت منصب عضو بمجالس إدارات كبريات الشركات الاقتصادية في الولايات المتحدة.