الليرة التركية تواجه هبوطًا تاريخيًا

شفق نيوز/ سقطت الليرة التركية خلال هذه اللحظات من تعاملات، قرب أدنى مستوياتها على الإطلاق لتتجاوز مستويات دون الـ 18.6 ليرة للدولار، وذلك بعد ساعات قليلة من قرار المركزي التركي بشأن الفائدة.

وكانت الليرة التركية سجلت أدنى مستوى لها على الإطلاق يوم 20 ديسمبر الماضي 2021 حينما سقطت آنذاك عند مستويات 18.36 ليرة دولار، وتزامن ذلك مع تجاوز التضخم في البلاد أعلى مستوياته في 20 عام عند 36%.

وخسرت الليرة 29% من قيمتها هذا العام، فضلا عن انخفاض بنسبة 44% في عام 2021.

قرر البنك المركزي التركي خفض الفائدة على سعر الليرة بـ 150 نقطة أساس لينخفض من 12% إلى 10.5% الآن.

فيما حدد سعر فائدة الاقتراض خلال الليلة الماضية عند 9.00% هبوطًا من 10.50%، وسعر فائدة الإقراض خلال الليلة الماضية عند 12.00% هبوطًا من 13.50%.

وخفض البنك المركزي التركي على نحو غير متوقع سعر الفائدة 100 نقطة أساس مرتين في الشهرين الماضيين، لينزل بها إلى 12%، على الرغم من تجاوز التضخم 83%.