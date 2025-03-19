"الليرة التركية" تهوي أمام الدولار إلى مستوى تاريخي

شفق نيوز/ سجلت الليرة التركية، يوم الأربعاء، انخفاضاً تاريخياً امام الدولار الأمريكي، حيث بلغت في تعاملات اليوم 42 ليرة للدولار.

التراجع جاء عقب اعتقال السلطات التركية للمنافس السياسي الرئيسي للرئيس رجب طيب أردوغان بتهم تشمل الفساد ومساعدة جماعة إرهابية.

وكان مستوى إغلاق العملة التركية أمس الثلاثاء 36.67 للدولار.

وأعلنت بورصة إسطنبول توقف التداول مؤقتا بعد انخفاض المؤشر الرئيسي 6.87 بالمئة في التعاملات المبكرة، وتم تفعيل آلية فاصل التداول على مستوى السوق، بحسب بيانات وكالة رويترز.