الليرة التركية تهوي لمستوى قياسي جديد

شفق نيوز/ هوت الليرة التركية إلى مستوى قياسي منخفض جديد أمام الدولار الأمريكي، يوم الإثنين، ولا يرى محللون فرصة تذكر لتعافيها بالنظر إلى ما وصفوه توقعات بخفض "غير رشيد" لأسعار الفائدة في وقت لاحق هذا الأسبوع.

ولامست العملة التركية، وهي الأسوأ أداء بين عملات الأسواق الناشئة هذا العام، مستوى 9.315 مقابل الدولار بحلول الساعة 1414 بتوقيت غرينتش، وفق رويترز.

وخسرت الليرة 20 % من قيمتها هذا العام، وجاء نصف هذا الهبوط منذ مطلع الشهر الماضي، عندما بدأ البنك المركزي إعطاء إشارات تيسيرية على الرغم من ارتفاع التضخم إلى حوالي 20 %.