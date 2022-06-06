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الليرة التركية تهبط مجدداً وتنخفض 20٪ على أساس سنوي

Category: اقتصـاد

Date: 2022-06-06T10:10:30+0000
الليرة التركية تهبط مجدداً وتنخفض 20٪ على أساس سنوي

شفق نيوز/ تراجعت الليرة التركية عن 16.55 مقابل الدولار اليوم الاثنين، لتصل خسائرها إلى أكثر من 20% هذا العام، إذ أثرت المخاوف بشأن التضخم السنوي الذي ارتفع لأعلى مستوى في 24 عاماً على المعنويات.

وبحلول الساعة 05:32 بتوقيت غرينتش، هبطت الليرة مسجلة 16.56 للدولار، وأعادتها الخسائر الأخيرة للاتجاه نحو المستويات المتدنية القياسية التي سجلتها يوم 20 ديسمبر/ كانون الأول في أزمة عملة أثارتها سلسلة من التخفيضات غير التقليدية لأسعار الفائدة في أواخر عام 2021.

وهبطت الليرة 44% العام الماضي وكانت الأسوأ أداء في الأسواق الناشئة لعدة سنوات متتالية، فيما يرجع بالأساس إلى مخاوف تتعلق بالسياسة الاقتصادية والنقدية في ظل حكومة الرئيس رجب طيب أردوغان.

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