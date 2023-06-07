الليرة التركية تهبط لأدنى مستوى.. 23.5 لكل دولار

شفق نيوز / تراجعت الليرة التركية بشكل قياسي وغير مسبوق خلال تعاملات الأربعاء، حيث فقدت أكثر من 7 بالمئة من قيمتها حتى الآن والهبوط ما زال مستمرًا ولا يتوقف منذ صباح اليوم.

وهوت الليرة التركية بأكبر قدر منذ أكثر من عام، حيث قال متعاملون إن البنوك الحكومية أوقفت مبيعات الدولار للدفاع عنها، في إشارة إلى أن الإدارة الاقتصادية الجديدة للحكومة تستسلم بسبب تكلفة التدخل هذا، وهو ما أدى إلى هذا الانهيار السريع، وفقًا لوكالة بلومبرغ.

يأتي ذلك بالتزامن مع تقارير إخبارية تشير إلى أن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، ربما يختار الرئيسة التنفيذية المشاركة السابقة في بنك فيرست ريبابليك، حفيظة غاي أركان، لمنصب محافظ البنك المركزي التركي.

وانخفضت العملة التركية التي تتعرض لضغوط وسط طلب قوي على العملات الأجنبية بحوالي 7.4% إلى 23.2041 مقابل الدولار لتصل خسائرها بذلك منذ بداية العام وحتى الآن أكثر من 19 بالمئة.

وكان أدنى مستوى قياسي سابق للعملة التركية هو 21.8 ليرة لكل دولار سجلته قبل أيام، إلا أنه تم كسر هذا المستوى اليوم.