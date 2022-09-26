سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

الليرة التركية تهبط إلى مستوى قياسي جديد أمام الدولار

Category: اقتصـاد

Date: 2022-09-26T05:45:10+0000
الليرة التركية تهبط إلى مستوى قياسي جديد أمام الدولار

شفق نيوز/ هبطت الليرة التركية إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق مقابل الدولار الأمريكي خلال التعاملات المبكرة الإثنين، لترتفع خسائرها حتى الآن هذا العام إلى أكثر من 28% ولتواصل تراجعها بعد خفض غير متوقع في سعر الفائدة الأسبوع الماضي.

وبلغ سعر الليرة 18.4440 مقابل الدولار اعتباراً من الساعة 04:53 بتوقيت غرينتش، متراجعة عن مستواها عند الإغلاق يوم الجمعة الذي بلغ 18.4280.

وهبطت الليرة في وقت سابق إلى مستوى قياسي بلغ 18.4450.

وكان البنك المركزي قد خفض بشكل غير متوقع سعر الفائدة المرجعي 100 نقطة أساس الأسبوع الماضي إلى 12%، مشيرا إلى التباطؤ الاقتصادي على الرغم من ارتفاع التضخم إلى أكثر من 80% في أغسطس آب.

وجاء هذا الخفض على عكس توقعات المحللين، حيث كانت الأسواق تتوقع أن يحافظ المركزي التركي على معدل الفائدة عند 13% دون أن يجري أي تغيير.

وأظهرت بيانات ارتفاع معدل التضخم السنوي في تركيا إلى أعلى مستوى له في 24 عاماً عند 80.21% في أغسطس آب، بعد أن قرر البنك المركزي خفض سعر الفائدة بشكل غير متوقع الشهر الماضي، لكن البيانات ظلت دون التوقعات.

related

العملة التركية تهبط إلى ادنى مستوى امام الدولار

Date: 2020-09-28 12:01:35
العملة التركية تهبط إلى ادنى مستوى امام الدولار

الليرة التركية تواصل انهيارها

Date: 2022-05-13 08:50:12
الليرة التركية تواصل انهيارها

الليرة التركية تتجاوز الـ 15

Date: 2022-05-09 14:17:08
الليرة التركية تتجاوز الـ 15

الليرة التركية ترتفع عند أعلى مستوى في أسبوعين

Date: 2020-10-21 09:34:48
الليرة التركية ترتفع عند أعلى مستوى في أسبوعين

الليرة التركية تهبط إلى أدنى مستوى في 2021

Date: 2021-03-04 12:56:33
الليرة التركية تهبط إلى أدنى مستوى في 2021

الليرة التركية تعاود الانخفاض

Date: 2021-12-14 07:27:45
الليرة التركية تعاود الانخفاض

الليرة التركية تواصل انهيارها الكبير

Date: 2020-10-27 08:16:51
الليرة التركية تواصل انهيارها الكبير

بيانات تضخم تعصف بالليرة التركية

Date: 2021-12-10 10:34:16
بيانات تضخم تعصف بالليرة التركية