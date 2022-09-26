الليرة التركية تهبط إلى مستوى قياسي جديد أمام الدولار

شفق نيوز/ هبطت الليرة التركية إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق مقابل الدولار الأمريكي خلال التعاملات المبكرة الإثنين، لترتفع خسائرها حتى الآن هذا العام إلى أكثر من 28% ولتواصل تراجعها بعد خفض غير متوقع في سعر الفائدة الأسبوع الماضي.

وبلغ سعر الليرة 18.4440 مقابل الدولار اعتباراً من الساعة 04:53 بتوقيت غرينتش، متراجعة عن مستواها عند الإغلاق يوم الجمعة الذي بلغ 18.4280.

وهبطت الليرة في وقت سابق إلى مستوى قياسي بلغ 18.4450.

وكان البنك المركزي قد خفض بشكل غير متوقع سعر الفائدة المرجعي 100 نقطة أساس الأسبوع الماضي إلى 12%، مشيرا إلى التباطؤ الاقتصادي على الرغم من ارتفاع التضخم إلى أكثر من 80% في أغسطس آب.

وجاء هذا الخفض على عكس توقعات المحللين، حيث كانت الأسواق تتوقع أن يحافظ المركزي التركي على معدل الفائدة عند 13% دون أن يجري أي تغيير.

وأظهرت بيانات ارتفاع معدل التضخم السنوي في تركيا إلى أعلى مستوى له في 24 عاماً عند 80.21% في أغسطس آب، بعد أن قرر البنك المركزي خفض سعر الفائدة بشكل غير متوقع الشهر الماضي، لكن البيانات ظلت دون التوقعات.