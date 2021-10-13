سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

الليرة التركية تهبط إلى مستوى قياسي جديد

Category: اقتصـاد

Date: 2021-10-13T17:24:05+0000
الليرة التركية تهبط إلى مستوى قياسي جديد

شفق نيوز/ تراجعت الليرة التركية إلى مستوى قياسي منخفض جديد عند 9.1 مقابل الدولار، يوم الأربعاء، موسعة خسائرها بعد أن أثار خفض غير متوقع لأسعار الفائدة موجة مبيعات جديدة مع صعود العملة الأمريكية أمام العملات الأخرى.

وعند الساعة 1510 بتوقيت جرينتش، سجلت الليرة 9.0740 مقابل الدولار، منخفضة قليلا عن مستوى الإغلاق السابق، وخسرت العملة التركية حوالي 18% من قيمتها مقابل الدولار هذا العام، ما فاقم زيادة في التضخم إلى حوالي 20%، وفق رويترز.

وأجرى البنك المركزي التركي خفضا غير متوقع لسعر الفائدة الرئيسي بمقدار 100 نقطة أساس إلى 18 بالمئة الشهر الماضي ما اعتبره محللون دليلا جديدا على تدخل سياسي للرئيس رجب طيب اردوغان الذي يصف نفسه بأنه عدو لأسعار الفائدة.

related

عند الإغلاق.. ارتفاع الدولار أمام الدينار في أسواق بغداد

Date: 2021-06-29 15:13:08
عند الإغلاق.. ارتفاع الدولار أمام الدينار في أسواق بغداد

ارتفاع سعر صرف الدولار مع إغلاق البورصة في بغداد

Date: 2021-08-05 15:34:33
ارتفاع سعر صرف الدولار مع إغلاق البورصة في بغداد

انخفاض أسعار الدولار مع إغلاق أسواق بغداد

Date: 2021-09-13 15:09:07
انخفاض أسعار الدولار مع إغلاق أسواق بغداد

الدولار يُغلق متراجعاً أمام الدينار في أسواق بغداد

Date: 2021-07-01 15:07:05
الدولار يُغلق متراجعاً أمام الدينار في أسواق بغداد

الدولار يتراجع أمام الدينار في بغداد وإقليم كوردستان

Date: 2021-09-15 06:51:38
الدولار يتراجع أمام الدينار في بغداد وإقليم كوردستان

الليرة التركية تسجل تراجعاً غير مسبوق أمام الدولار

Date: 2020-09-16 15:22:45
الليرة التركية تسجل تراجعاً غير مسبوق أمام الدولار

الدولار يتراجع أمام الدينار في بغداد وإقليم كوردستان

Date: 2021-08-25 07:10:16
الدولار يتراجع أمام الدينار في بغداد وإقليم كوردستان

الدولار يُغلق مستقراً في أسواق بغداد

Date: 2021-06-12 14:32:00
الدولار يُغلق مستقراً في أسواق بغداد