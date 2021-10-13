الليرة التركية تهبط إلى مستوى قياسي جديد

شفق نيوز/ تراجعت الليرة التركية إلى مستوى قياسي منخفض جديد عند 9.1 مقابل الدولار، يوم الأربعاء، موسعة خسائرها بعد أن أثار خفض غير متوقع لأسعار الفائدة موجة مبيعات جديدة مع صعود العملة الأمريكية أمام العملات الأخرى.

وعند الساعة 1510 بتوقيت جرينتش، سجلت الليرة 9.0740 مقابل الدولار، منخفضة قليلا عن مستوى الإغلاق السابق، وخسرت العملة التركية حوالي 18% من قيمتها مقابل الدولار هذا العام، ما فاقم زيادة في التضخم إلى حوالي 20%، وفق رويترز.

وأجرى البنك المركزي التركي خفضا غير متوقع لسعر الفائدة الرئيسي بمقدار 100 نقطة أساس إلى 18 بالمئة الشهر الماضي ما اعتبره محللون دليلا جديدا على تدخل سياسي للرئيس رجب طيب اردوغان الذي يصف نفسه بأنه عدو لأسعار الفائدة.