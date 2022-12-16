الليرة التركية تهبط إلى مستوى تاريخي مقابل اليورو

شفق نيوز/ رفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، بعد رفع سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس في الاجتماعين الأخيرين، وبذلك أبطأ البنك من وتيرة رفع الفائدة.

وصرحت الرئيسة لاجارد، في بيان صدر في أعقاب قرار رفع سعر الفائدة، بأن زيادات أسعار الفائدة ستستمر حتى يتم خفض التضخم إلى المستوى المستهدف متوسط الأجل عند 2٪. مشيرة إلى أن رفع أسعار الفائدة سيستمر في الفترة المقبلة، وإن لم يكن بقوة، وتابعت لاجارد أنه قد يكون هناك انكماش في اقتصاد منطقة اليورو في الربع الأخير من عام 2022 والربع الأول من عام 2023، ولكن سيكون هناك انتعاش بعد ذلك. وبالتالي فإن الركود الاقتصادي سيكون قصير الأجل وسطحيًا.