الليرة التركية تهبط لمستويات قياسية بعد بيانات اقتصادية

شفق نيوز/ تراجعت الليرة التركية أمام الدولار، اليوم الجمعة، بعد بيانات أظهرت ارتفاع معدلات التضخم في تركيا في شهر نوفمبر الماضي إلى أعلى مستوى في 3 سنوات.

ووفقا لبيانات موقع "بلومبرغ" فقد تم تداول العملة التركية، ظهر الجمعة عند 13.8723 ليرة للدولار، بعد أن كانت قد أغلقت تعاملات أمس عند 13.4 ليرة.

وأظهرت بيانات اليوم أن التضخم في تركيا ارتفع بأكثر من المتوقع إلى 21.31% على أساس سنوي في نوفمبر الماضي، وهو أعلى مستوى له في ثلاث سنوات.

يشار إلى أن الليرة التركية فقدت أكثر من 44% من قيمتها أمام الدولار هذا العام في ظل قيام المركزي التركي بخفض أسعار الفائدة الرئيسية الخطوة التي يؤيدها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على الرغم من ارتفاع التضخم.

كما رفعت وكالة "فيتش" الدولية للتصنيف الائتماني توقعاتها بشأن نمو اقتصاد تركيا هذا العام من 9.2% إلى 10.5%، لكنها عدلت نظرتها المستقبلية للاقتصاد التركي إلى سلبية.