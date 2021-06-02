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الليرة التركية تهبط لمستوى قياسي جديد

Category: اقتصـاد

Date: 2021-06-02T05:43:33+0000
الليرة التركية تهبط لمستوى قياسي جديد

شفق نيوز/ تراجعت العملة التركية أكثر من أربعة في المئة إلى مستوى قياسي منخفض بلغ 8.88 ليرة مقابل الدولار.

أدت دعوات الرئيس التركي المتكررة لخفض تكاليف الاقتراض وإقالته المفاجئة لآخر ثلاثة محافظين للبنك المركزي إلى تراجع مصداقية البنك بشدة.

وكان قد أقال المحافظ السابق المتشدد في المسائل النقدية ناجي إقبال في مارس آذار، مما أدى إلى انخفاض الليرة 12 في المئة مقابل الدولار في أسبوع.

وتعرضت الليرة- وهي أسوأ العملات أداء بين الأسواق الناشئة هذا العام- لضربة أخرى الأسبوع الماضي بسبب مخاوف بشأن التضخم العالمي والانتخابات المبكرة في تركيا.

وتعتمد تركيا على الدخل بالعملة الصعبة من السياحة لدعم عجز حسابها الجاري، وتخاطر بموسم ضائع آخر هذا العام في ظل فرض دول عدة قيودا على السفر بسبب ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا.

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