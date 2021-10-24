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الليرة التركية تهبط لمستوى تاريخي جديد

Category: اقتصـاد

Date: 2021-10-24T19:16:13+0000
الليرة التركية تهبط لمستوى تاريخي جديد

شفق نيوز/ تراجعت الليرة التركية بأكثر من 1% وسجلت مستوى منخفضا قياسيا جديدا بلغ 9.74 مقابل الدولار في التعاملات الآسيوية المبكرة، على خلفية إعلان الرئيس رجب طيب أردوغان طرد سفراء 10 دول.

وعادت الليرة التركية مساء الأحد لتسجل تقدما طفيفا بـ9.72، بعد أن سجلت الجمعة 9.5950، بحسب رويترز.

ووصلت الليرة لمستويات منخفضة قياسية الأسبوع الماضي بالفعل، بعد أن أعلن البنك المركزي خفضا في سعر الفائدة بمئتي نقطة أساس على الرغم من تزايد التضخم.

وشكلت الخطوة صدمة وصفها خبراء اقتصاديون ونواب من المعارضة بأنها "متهورة".

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