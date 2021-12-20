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الليرة التركية تهبط لقاع غير مسبوق.. 17.5 مقابل الدولار

Category: اقتصـاد

Date: 2021-12-20T07:10:11+0000
الليرة التركية تهبط لقاع غير مسبوق.. 17.5 مقابل الدولار

شفق نيوز/ شهدت الليرة التركية، يوم الاثنين هبوطًا جديدًا في اليوم الأول تعاملات الأسبوع الجديد.

وتستمر أسعار الصرف في الارتفاع كما كانت في الأسابيع الأخيرة حيث سجلت الليرة 17.55 بتراجع نسبته 6 في المائة مقارنة بإغلاق الجمعة.

وتدخل البنك المركزي في السوق بطريقة البيع المباشر 5 مرات منذ بداية ديسمبر، وحقق مبيعات تقارب 6 مليارات دولار. وعلى الرغم من أن تدخلات المركز تسببت في انخفاض سعر الصرف خلال اليوم، إلا أن التحركات الهبوطية ظلت محدودة.

وخلفية انهيار غير مسبوق للعملة الوطنية، تعهد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أمس الأحد بتكرار إنجازه المتمثل بخفض مستوى التضخم في بلاده بشكل حاد، مؤكدا أن حكومته تواصل بحزم سياسته المبنية على أسعار الفائدة المنخفضة.

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