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الليرة التركية تنهار وتهبط إلى مستوى قياسي جديد

Category: اقتصـاد

Date: 2021-11-30T17:53:55+0000
الليرة التركية تنهار وتهبط إلى مستوى قياسي جديد

شفق نيوز/ هبطت الليرة التركية، اليوم الثلاثاء، إلى مستوى قياسي جديد، مقابل الدولار الأمريكي واليورو، في ختام خامس أسوأ شهر لها على الإطلاق.

جاء ذلك بعد أن أيد الرئيس رجب طيب أردوغان تخفيضات كبيرة في أسعار الفائدة، على الرغم من انتقادات واسعة وتضخم مرتفع.

وهبطت الليرة 5% إلى مستوى قياسي منخفض جديد عند 13.4515 مقابل الدولار، متجاوزة المستوى المنخفض الذي سجلته الأسبوع الماضي، عندما دافع أردوغان عن التيسير النقدي الذي وصفه خبراء اقتصاديون كثيرون بأنه متهور، وفق رويترز.

وتعافت الليرة قليلا إلى 13.35 مقابل الدولار عند الساعة 1635 بتوقيت جرينتش، ولامست أيضا مستوى منخفضا عند 15.06 مقابل اليورو، وخسرت الليرة 45% من قيمتها منذ بداية العام و29% هذا الشهر وحده أمام العملة الأمريكية.

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