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الليرة التركية تنهار إلى مستوى تاريخي بعد قرار للمركزي

Category: اقتصـاد

Date: 2021-10-21T11:35:05+0000
الليرة التركية تنهار إلى مستوى تاريخي بعد قرار للمركزي

شفق نيوز/ تراجعت العملة التركية أمام الدولار، اليوم الخميس، إلى مستويات تاريخية بعدما قرر البنك المركزي التركي خفض سعر الفائدة الرئيسي، وهو مطلب أساسي للرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

ووفقا لموقع وكالة "بلومبرغ" ارتفع سعر صرف الدولار إلى 9.4206 ليرة، بزيادة نسبتها 2.19%، وهذه تعد المرة الأولى التي تسجل فيها العملة التركية هذا المستوى.

وخسرت الليرة 20 %، من قيمتها هذا العام وجاء نصف هذا الهبوط منذ مطلع الشهر الماضي عندما بدأ البنك المركزي إعطاء إشارات تيسيرية على الرغم من ارتفاع التضخم إلى حوالي 20%.

وفي 15 من الشهر الجاري أقال الرئيس رجب طيب أردوغان ثلاثة من صانعي السياسات بالبنك المركزي، ما عمق هبوط الليرة.

وذكرت وكالة "نوفوستي" الروسية، في وقت سابق اليوم الخميس، أن المركزي التركي خفض سعر الفائدة الرئيسي من 18% إلى 16% سنوي.

ودأب الرئيس رجب طيب أردوغان على مطالبة البنك المركزي بتيسير السياسة النقدية ويعتبر محللون أن تدخله أدى إلى تآكل مصداقية السياسة النقدية في السنوات القليلة الماضية.

 

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