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الليرة التركية تنهار امام الدولار الامريكي في مستوى "حرج"

Category: اقتصـاد

Date: 2020-10-26T08:15:39+0000
الليرة التركية تنهار امام الدولار الامريكي في مستوى "حرج"

شفق نيوز/ انخفضت الليرة التركية، اليوم الاثنين، إلى أقل من 8 ليرات مقابل الدولار الأمريكي، وهو مستوى حرج من الناحية النفسية حيث مددت انخفاضها من يوم الجمعة.

وهبطت الليرة 0.5 بالمئة إلى 8.0006 ليرة للدولار الأمريكي حتى الساعة 9:24 صباحا في اسطنبول ، لتواصل خسارتها بعد تراجعها لمدة تسعة أسابيع ، وهو أطول خسارة منذ 1999.

وتضررت العملة بسبب انخفاض الأسعار الحقيقية وتضاؤل اهتمام المستثمرين الأجانب بالأصول التركية حيث تواجه البلاد مخاطر عقوبات أمريكية ونزاعات في شرق البحر المتوسط والقوقاز وألم اقتصادي من الوباء.

لقد أنفقت تركيا بالفعل احتياطيات النقد الأجنبي بشكل أسرع من أي اقتصاد نامٍ رئيسي آخر في محاولة لدعم العملة. باع المستثمرون الأجانب 13.3 مليار دولار من الأسهم والسندات التركية هذا العام ، وهو أكبر عدد منذ 2005 على الأقل.

وفقدت الليرة أكثر من 25٪ هذا العام ، وهي العملة الأسوأ أداءً في الأسواق الناشئة بعد الريال البرازيلي.

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