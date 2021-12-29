الليرة التركية تنخفض مجدداً بنسبة 2.6%

شفق نيوز/ تراجعت الليرة التركية بنسبة 2.6٪، اليوم الأربعاء، ما أثر بشكل أكبر على المكاسب الضخمة التي حققتها الأسبوع السابق، وسط استمرار المخاوف من ارتفاع التضخم والسياسة النقدية غير التقليدية.

وكان هناك رد فعل ضئيل في السوق على وثيقة سياسة البنك المركزي (CBRT) لعام 2022 ، والتي قالت فيها إنه سيراقب المخاطر المتعلقة بسوق الصرف الأجنبي ويفعل ما هو ضروري لضمان سير العمل بسلاسة. اقرأ أكثر

وتراجعت الليرة بمقدار 12.11 مقابل الدولار وتم تداولها عند 12.03 بحلول الساعة 07:42 بتوقيت غرينتش، على الرغم من الارتفاع بأكثر من 50٪ الأسبوع الماضي بعد تدخلات السوق المدعومة من الدولة ، فقد فقدت 39٪ من قيمتها هذا العام.

وقال البنك المركزي التركي: "ليس لديه أي التزام بأي مستوى لسعر الصرف ولن يقوم بعمليات شراء أو بيع بالعملات الأجنبية لتحديد مستوى أو اتجاه أسعار الصرف".

واضافت أنها ستستخدم متطلبات الاحتياطي لدعم سعيها لتحقيق أهداف الاستقرار المالي والسعر، مضيفة أن المفاوضات لتوقيع اتفاقيات المبادلة مع البنوك المركزية الأخرى ستستمر.

وتعززت الليرة بنسبة 50٪ الأسبوع الماضي بعد تدخلات بمليارات الدولارات في السوق بدعم من الدولة وتحرك حكومي لتغطية خسائر العملات الأجنبية على ودائع معينة، مما أعاد العملة إلى مستوياتها في منتصف نوفمبر.

وكشف الرئيس رجب طيب أردوغان الأسبوع الماضي عن حافز للمدخرين لتحويل ودائع النقد الأجنبي إلى ليرة، والتي بموجبها ستعوض الخزانة والبنك المركزي الخسائر التي تكبدتها بسبب أي تآكل في قيمة الليرة خلال فترة الإيداع.

وسجلت الليرة أدنى مستوى لها على الإطلاق عند 18.4 للدولار قبل إعلان أردوغان ، بعد أن تراجعت لأشهر بسبب مخاوف من ارتفاع التضخم بعد سلسلة من التخفيضات في أسعار الفائدة التي سعى إليها الرئيس.