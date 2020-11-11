الليرة التركية تمحو الخسائر أمام الدولار

شفق نيوز/ محت الليرة التركية خسائرها مقابل الدولار اليوم الاربعاء بعد أن خفف المنظم المصرفي في البلاد قيود التداول، وهي خطوة قد تساعد في إبطاء هروب رأس المال مما جعل العملة الأسوأ أداء في الأسواق الناشئة هذا العام.

واكتسبت الليرة ما يصل إلى 1٪ إلى 8.0787 مقابل الدولار بعد أن زادت هيئة الرقابة مبلغ مقايضات العملات وصفقات المشتقات التي يمكن للبنوك المحلية تنفيذها مع نظرائها الأجانب. وكان قد ضعف في وقت سابق بقدر 0.6٪.

وعند بيع الليرات ، تمت زيادة حد المقرضين إلى 5٪ من حقوق المساهمين من 2٪ للمعاملات التي تستحق خلال سبعة أيام. ورفعت إلى 10٪ من 5٪ لتلك التي تستحق في 30 يوما، وإلى 30٪ من 20٪ لتلك التي سوف تنضج خلال عام واحد.

وجاءت هذه الخطوة بعد أن أقال الرئيس رجب طيب أردوغان محافظ البنك المركزي مراد أويسال وقبل استقالة وزير الخزانة والمالية بيرات البيرق ، الذي كان مهندس السياسات للحد من مشاركة المستثمرين الأجانب في أسواق المال التركية.

وقال المنظم إن القرار هو تحرك آخر نحو "تطبيع" السوق. منذ سبتمبر ، وكان صانعو السياسة يفكون مجموعة من الحدود القصوى للتداول التي جعلت من المستحيل تقريبًا على المتداولين الأجانب التحوط وتمويل مراكزهم في الأصول التركية.

وتم إدخال الحدود لأول مرة بعد أزمة العملة في عام 2018 وتم تصميمها للوقوف في طريق المستثمرين الذين يراهنون على الليرة. لكنها أدت إلى أزمة سيولة دورية أدت إلى ارتفاع تكاليف الاقتراض بين عشية وضحاها إلى 1000٪ ، وأجبرت المستثمرين الأجانب على التخلص من حيازاتهم من السندات والأسهم.

وفي مواجهة بيئة تداول غير متوقعة ، سحب المستثمرون غير المقيمين أكثر من 13 مليار دولار من أسواق السندات والأسهم هذا العام