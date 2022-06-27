الليرة التركية تلتقط أنفاسها وتعوض خسائرها بارتفاع 7%

شفق نيوز/ انعكست التدخلات والقرارات التركية الأخيرة على أداء الليرة التي ارتفعت بقوة خلال تعاملات اليوم الاثنين مقابل الدولار لتقفز بأكثر من 7%.

وارتفعت الليرة التركية خلال تعاملات إلى أعلى مستوياتها خلال شهر وتحديدا منذ يوم 25 مايو حيث اتجهت صوب مستويات الـ 16 ليرة دولار بعد الوصول إلى مستويات 16.0302 ليرة دولار.

القرار

أعلنت هيئة التنظيم والرقابة المصرفية في تركيا أن الشركات التي لديها أصول نقدية أجنبية تزيد على 15 مليون ليرة، أي ما يعادل 908 ألف دولار، وتجاوزت أصولها من النقد الأجنبي 10% من إجمالي الأصول أو الإيرادات السنوية لن يُسمح لها بالحصول على قروض جديدة بالليرة.

وتوقع محللون أن تؤدي هذه الخطوة إلى دعم الليرة إذ أنها ستجبر الكثير من الشركات كبيرة ومتوسطة الحجم على تحويل أصولها بالعملات الأجنبية إلى الليرة للاحتفاظ بقدرتها على فتح الاعتمادات، بحسب تقرير لشبكة "investing".

قبل القرار

وقبيل اتخاذ هذا القرار كانت الليرة التركية قرب أدنى مستوياتها على الإطلاق والتي وصلت إليها 20 ديسمبر 2021، نزولا إلى مستويات قرب الـ 17.4 ليرة دولار، وفي المقابل يتداول غرام الذهب ليرة تركية قرب مستويات 1026 ليرة / جرام بزيادة.

وفي ظل تآكل الاحتياطيات الأجنبية وقرارات المركزي التركي كانت الليرة في طريقها إلى أدنى مستوياتها على الإطلاق قرب مستويات الـ 18 ليرة دولار، بينما يتجه الذهب قرب أعلى مستوياته على الإطلاق في التداولات بالليرة التركية عند 1060 ليرة جرام.

ومنذ بداية العام الحالي نزلت الليرة التركية بأكثر من 4 ليرة مقابل الدولار أو ما يعادل 30% نزولا من مستويات 13.3 ليرة إلى المستويات الحالية لتصبح واحدة من أسوأ العملات الناشئة أداءً مقابل الدولار.

ومنذ مطلع مايو الماضي وتحديدا منذ 5 مايو نزلت الليرة التركية مقابل الدولار في حدود 3 ليرة لتتراجع من مستويات 14.7 ليرة يوم 5 مايو إلى المستويات الحالية بتراجع 18%.

الليرة الآن

ارتفعت الليرة التركية خلال هذه اللحظات من تعاملات اليوم الاثنين إلى مستويات 16.7 ليرة دولار بعد الوصول إلى مستويات قرب الـ 16 ليرة دولار في وقت سابق من تعاملات اليوم بزيادة اقتربت من 7%.

أين تذهب الليرة؟

تتجه التوقعات بأن تتجاوز الليرة مستويات القاع التاريخية مطلع العام المقبل 2023، بينما تتجه التوقعات إلى أن تنخفض الليرة التركية قرب مستويات 17.5 ليرة / دولار قبل نهاية العام الحالي.

وأجرت الهيئة التنظيمية للإحصاء في تركيا استبيانًا بين الممولين، حيث نشرت على أساسه استبيانًا لتوقعات المشاركين في السوق.

توقع المشاركون سعر صرف العملة الوطنية - الليرة التركية - 17.57 ليرة للدولار الأمريكي بنهاية 2022، بينما توقوا انخفاض أكبر قد يصل إلى 18.47 ليرة دولار.

وتوقع المشاركون في الاستبيان أن التضخم في تركيا بنهاية العام قد يصل إلى 57.92٪، والنمو الاقتصادي - 3.3٪ بدلاً من 3.2٪ المخطط أصلاً.

وارتفع التضخم في تركيا إلى 73.5٪ على أساس سنوي في مايو من 69.97٪ في الشهر السابق، حسبما أفاد المعهد الوطني للإحصاء في 3 يونيو.