الليرة التركية تلتقط أنفاسها وتسجل قفزة مقابل الدولار

شفق نيوز/ صعدت الليرة التركية يوم الاثنين بشكل قوي بعد تصريحات الرئيس رجب طيب أردوغان، لتبلغ 12 ليرة مقابل الدولار، وذلك في أعقاب تصريحات أدلى بها الرئيس التركي اليوم عن أداة مالية جديدة.

وقال أردوغان في مؤتمر صحفي عقب ترؤسه اجتماعا للحكومة في المجمع الرئاسي بأنقرة إن بلاده ستطلق أداة مالية جديدة تتيح تحقيق نفس مستوى الأرباح المحتملة للمدخرات بالعملات الأجنبية عبر إبقاء الأصول بالليرة.

وأضاف الرئيس التركي "سنوفر بديلا ماليا جديدا لمواطنينا الراغبين بتبديد مخاوفهم الناجمة عن ارتفاع أسعار الصرف، ومن الآن فصاعدا لن تبقى هناك حاجة لتحويل مواطنينا مدخراتهم من الليرة إلى العملات الأجنبية خشية ارتفاع أسعار الصرف".

وصعدت الليرة -التي كانت انخفضت في وقت سابق اليوم بأكثر من 11% إلى حوالي 18.4 مقابل الدولار- بنحو 10% بعد إعلان أردوغان لتبلغ 12 ليرة، وفق رويترز.

وكرر الرئيس التركي دفاعه عن سياسة أسعار الفائدة المنخفضة رغم انخفاض الليرة إلى مستويات قياسية.

وقال أردوغان بعد اجتماع لمجلس الوزراء إنه سيتم تطبيق إجراءات أخرى لمساعدة المصدرين ومن يحصلون على معاشات التقاعد.

وأكد الرئيس التركي أنه لا "رجعة" عن النموذج الجديد القائم على أسعار فائدة منخفضة، مضيفا أن تخفيضات البنك المركزي لسعر الفائدة ستؤدي إلى تراجع التضخم -الذي يتجاوز في الوقت الحالي 21%- "في غضون شهور"، وكرر القول إن التقلبات في أسعار الصرف والأسعار لا تقوم على أسس اقتصادية.