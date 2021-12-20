سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

الليرة التركية تلتقط أنفاسها وتسجل قفزة مقابل الدولار

Category: اقتصـاد

Date: 2021-12-20T20:44:19+0000
الليرة التركية تلتقط أنفاسها وتسجل قفزة مقابل الدولار

شفق نيوز/ صعدت الليرة التركية يوم الاثنين بشكل قوي بعد تصريحات الرئيس رجب طيب أردوغان، لتبلغ 12 ليرة مقابل الدولار، وذلك في أعقاب تصريحات أدلى بها الرئيس التركي اليوم عن أداة مالية جديدة.

وقال أردوغان في مؤتمر صحفي عقب ترؤسه اجتماعا للحكومة في المجمع الرئاسي بأنقرة إن بلاده ستطلق أداة مالية جديدة تتيح تحقيق نفس مستوى الأرباح المحتملة للمدخرات بالعملات الأجنبية عبر إبقاء الأصول بالليرة.

وأضاف الرئيس التركي "سنوفر بديلا ماليا جديدا لمواطنينا الراغبين بتبديد مخاوفهم الناجمة عن ارتفاع أسعار الصرف، ومن الآن فصاعدا لن تبقى هناك حاجة لتحويل مواطنينا مدخراتهم من الليرة إلى العملات الأجنبية خشية ارتفاع أسعار الصرف".

وصعدت الليرة -التي كانت انخفضت في وقت سابق اليوم بأكثر من 11% إلى حوالي 18.4 مقابل الدولار- بنحو 10% بعد إعلان أردوغان لتبلغ 12 ليرة، وفق رويترز.

وكرر الرئيس التركي دفاعه عن سياسة أسعار الفائدة المنخفضة رغم انخفاض الليرة إلى مستويات قياسية.

وقال أردوغان بعد اجتماع لمجلس الوزراء إنه سيتم تطبيق إجراءات أخرى لمساعدة المصدرين ومن يحصلون على معاشات التقاعد.

وأكد الرئيس التركي أنه لا "رجعة" عن النموذج الجديد القائم على أسعار فائدة منخفضة، مضيفا أن تخفيضات البنك المركزي لسعر الفائدة ستؤدي إلى تراجع التضخم -الذي يتجاوز في الوقت الحالي 21%- "في غضون شهور"، وكرر القول إن التقلبات في أسعار الصرف والأسعار لا تقوم على أسس اقتصادية.

related

الدولار يسجل انخفاضاً أمام الدينار مع إغلاق أسواق بغداد

Date: 2021-06-26 15:56:36
الدولار يسجل انخفاضاً أمام الدينار مع إغلاق أسواق بغداد

الدولار يستقر عند إغلاق أسواق بغداد

Date: 2021-10-16 15:02:34
الدولار يستقر عند إغلاق أسواق بغداد

الدينار يلتقط أنفاسه مع استمرار تراجع الدولار في بغداد وكوردستان

Date: 2021-06-16 07:32:54
الدينار يلتقط أنفاسه مع استمرار تراجع الدولار في بغداد وكوردستان

الدولار يواصل الارتفاع مع إغلاق البورصة في أسواق بغداد

Date: 2021-07-15 15:37:24
الدولار يواصل الارتفاع مع إغلاق البورصة في أسواق بغداد

انخفاض أسعار صرف الدولار في بغداد و إقليم كوردستان

Date: 2021-08-04 07:00:37
انخفاض أسعار صرف الدولار في بغداد و إقليم كوردستان

أسعار الدولار تغلق على 150 ألف دينار في بغداد

Date: 2021-06-08 16:33:35
أسعار الدولار تغلق على 150 ألف دينار في بغداد

استقرار سعر الدولار عند إغلاق البورصة في أسواق بغداد

Date: 2021-07-19 15:27:21
استقرار سعر الدولار عند إغلاق البورصة في أسواق بغداد

الدولار يُغلق متراجعاً أمام الدينار في أسواق بغداد

Date: 2021-07-01 15:07:05
الدولار يُغلق متراجعاً أمام الدينار في أسواق بغداد