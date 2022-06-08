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الليرة التركية تلامس 17 مقابل الدولار

Category: اقتصـاد

Date: 2022-06-08T06:51:36+0000
الليرة التركية تلامس 17 مقابل الدولار

شفق نيوز/ تراجعت الليرة التركية بأكثر من 0.5 بالمئة مقابل الدولار الأمريكي يوم الأربعاء وسط تزايد المخاوف حيال تضخم جامح بعد أن تعهد الرئيس رجب طيب أردوغان بمواصلة خفض أسعار الفائدة.

وسجلت الليرة صباح الأربعاء 16.967 مقابل الدولار، مقارنة بتسجيل 16.765 عند الإغلاق يوم الثلاثاء، لتتراجع نحو مستوى منخفض قياسي سجلته في 20 ديسمبر كانون الأول. وفقدت العملة حوالي 22 بالمئة من قيمتها هذا العام حتى الآن.

وفي كلمة بعد اجتماع لمجلس الوزراء هذا الأسبوع، قال أردوغان إن تركيا لن ترفع أسعار الفائدة بل ستواصل خفضها في مواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة.

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