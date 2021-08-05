الليرة التركية تلامس أدنى مستوياتها في أسبوع

شفق نيوز/ لامست الليرة التركية، يوم الخميس، أدنى مستوياتها مقابل الدولار الأمريكي في أسبوع بفعل مخاوف حيال السياسة النقدية بعد أن قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن أسعار الفائدة ستنخفض.

وبلغت الليرة 8.55 مقابل الدولار، لتهبط من إغلاق عند 8.48 أمس الأربعاء.

ولامست في وقت سابق 8.5 مقابل الدولار، وهو أدنى مستوياتها في أسبوع.

وخسرت العملة قرابة 12% منذ بداية العام الجاري.

وفي مقابلة جرى بثها، قال أردوغان إن التضخم، الذي بلغ أعلى مستوى في عامين في يوليو، سيتباطأ بعد أغسطس وإن أسعار الفائدة ستهبط، مكررا معارضته المستمرة منذ أمد بعيد لأسعار الفائدة المرتفعة.

وأظهرت بيانات رسمية أن التضخم بلغ 18.95% الشهر الماضي على خلفية ارتفاع أسعار الأغذية والطاقة، ليماثل مستوى الفائدة القياسي للبنك المركزي عند 19%، مما يزيد الضغط على البنك للإبقاء على سياسة مشددة.