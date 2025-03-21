الليرة التركية تقترب من أسوأ أسبوع منذ عامين

شفق نيوز/ تقترب الليرة التركية، إلى تسجيل أكبر انخفاض أسبوعي لها منذ حزيران/ يونيو 2023، حيث تراجعت العملة المحلية بنسبة 3.8% خلال الأيام الخمسة الماضية.

وبحلول صباح اليوم الجمعة، هبطت الليرة بنسبة 0.5% لتصل إلى 38 ليرة لكل دولار، وفقاً لبيانات بلومبرغ نيوز، ما أثار قلق المستثمرين بشأن استقرار الأسواق المالية التركية.

وبدأ الانخفاض الحاد يوم الأربعاء الماضي، بعدما اعتقلت السلطات التركية عمدة إسطنبول، أكرم إمام أوغلو، وهو أبرز منافس سياسي للرئيس رجب طيب أردوغان، حيث أدى هذا التطور إلى موجة بيع ضخمة لليرة، أجبرت البنوك التركية على ضخ 9 مليارات دولار للدفاع عن العملة المحلية.

في محاولة لاحتواء الأزمة، أعلن البنك المركزي التركي، زيادة مفاجئة في سعر فائدة الإقراض لليلة الواحدة بمقدار 200 نقطة أساس، ليصل إلى 46%.

كما أعلن البنك المركزي، تعليق الإقراض بسعر الفائدة الرئيسي (إعادة الشراء لأجل أسبوع) البالغ 42.5% لفترة غير محددة، في خطوة إضافية لمحاولة دعم الأسواق.

لم تقتصر التداعيات على الليرة فقط، إذ شهد المؤشر الرئيسي لبورصة إسطنبول تراجعاً بنسبة 0.5% الخميس، بعد خسائر كبيرة بلغت 8.7% في اليوم السابق، ما أدى إلى تبخر 10 مليارات دولار من القيمة السوقية للأسهم التركية.

كما ارتفع العائد على سندات الخزانة التركية لأجل 10 سنوات إلى 31.3% خلال الأسبوع الحالي، في إشارة إلى تصاعد مخاوف المستثمرين بشأن الاستقرار المالي في تركيا.