سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

الليرة التركية تعاود الهبوط

Category: اقتصـاد

Date: 2022-06-10T05:34:38+0000
الليرة التركية تعاود الهبوط

شفق نيوز/ تراجعت الليرة التركية تراجعا طفيفا يوم الجمعة بعد إعلان وزارة الخزانة والبنك المركزي ومؤسسات حكومية أخرى عن سلسلة من الإجراءات لدعم الاقتصاد.

وهبطت الليرة إلى 17.24 مقابل الدولار في التعاملات المبكرة من إغلاق يوم الخميس عند 17.20.

وكانت الليرة قد ارتفعت حتى 16.8 ليل الخميس بعد أن قالت وزارة الخزانة في بيان إنه سيتم الإعلان عن سلسلة من الخطوات الجديدة "الموجهة نحو إيجاد حلول" للاقتصاد المحاصر بارتفاع التضخم وانزلاق الليرة.

ولكن العملة التركية تخلت عن تلك المكاسب بعد الإعلان عن الإجراءات التي شملت إصدار سندات محلية مرتبطة بدخل شركات حكومية لتشجيع الأتراك على تجنيب مدخرات في أصول بالليرة، وفرض حد استحقاق جديد لقروض المستهلكين.

 

related

الليرة التركية تنخفض بقوة

Date: 2021-06-15 08:17:40
الليرة التركية تنخفض بقوة

الحرب الروسية - الأوكرانية تعصف بالليرة التركية

Date: 2022-02-24 09:34:54
الحرب الروسية - الأوكرانية تعصف بالليرة التركية

الليرة التركية ترتفع عند أعلى مستوى في أسبوعين

Date: 2020-10-21 09:34:48
الليرة التركية ترتفع عند أعلى مستوى في أسبوعين

الليرة التركية تسجل تراجعاً تاريخياً

Date: 2021-10-22 08:24:34
الليرة التركية تسجل تراجعاً تاريخياً

تركيا تطلق خطة اقتصادية شاملة تحت شعار "التغيير قد بدأ"

Date: 2019-09-30 12:59:40
تركيا تطلق خطة اقتصادية شاملة تحت شعار "التغيير قد بدأ"

تراجع جديد لليرة التركية

Date: 2020-11-24 12:32:28
تراجع جديد لليرة التركية

الليرة التركية تنهار وتهبط إلى مستوى قياسي جديد

Date: 2021-11-30 17:53:55
الليرة التركية تنهار وتهبط إلى مستوى قياسي جديد

اتفاقية مقايضة بين انقرة والدوحة ينعش الليرة التركية

Date: 2020-05-22 16:22:13
اتفاقية مقايضة بين انقرة والدوحة ينعش الليرة التركية