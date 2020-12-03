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الليرة التركية تعاني.. التضخم السنوي يقفز إلى 14% مسجلاً أعلى مستوى

Category: اقتصـاد

Date: 2020-12-03T09:09:19+0000
الليرة التركية تعاني.. التضخم السنوي يقفز إلى 14% مسجلاً أعلى مستوى

شفق نيوز/ قفز التضخم السنوي في تركيا مسجلا 14.03% في تشرين الثاني الماضي، وهو أعلى مستوى له منذ آب 2019 بسبب انخفاض الليرة، مما يبقي على الضغوط التي تحث على تشديد السياسة النقدية بعد رفع كبير لسعر الفائدة الشهر الماضي.

وعلى أساس شهري، زادت أسعار المستهلكين 2.30% في نوفمبر تشرين الثاني، حسبما أظهرت بيانات معهد الإحصاءات التركي اليوم الخميس.

هذا ويحوم التضخم قرب 12% منذ بداية العام بالرغم من تراجع اقتصادي حاد في الربع الثاني من العام بسبب تشديد إجراءات مكافحة التفشي الأول لفيروس كورونا.

يؤدي انخفاض العملة التركية، الذي يبلغ نحو 25% منذ بداية العام، إلى ارتفاع الأسعار عبر الاستيراد بالعملة الصعبة وأبقى التضخم قرب 12% طوال العام.

وصعد مؤشر أسعار المنتجين 4.08% على أساس شهري في نوفمبر تشرين الثاني مسجلا زيادة سنوية 23.11%، بحسب البيانات.

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