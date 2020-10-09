سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

الليرة التركية تسجل أدنى سعر في تاريخها

Category: اقتصـاد

Date: 2020-10-09T11:10:07+0000
الليرة التركية تسجل أدنى سعر في تاريخها

شفق نيوز/ سجلت أسعار صرف الدولار أمام الليرة التركية، الجمعة، هبوطاً قياساً هو الأكبر من نوعه إذ بلغت 7.95 في تعاملات اسطنبول، و7.92 في انقرة.

وتضررت الليرة، جراء مخاوف بشأن عقوبات أميركية محتملة، والصراع في منطقة القوقاز، واضطراب العلاقات مع الاتحاد الأوروبي.

وهذا التراجع هو الأحدث في أكثر من عامين من الانخفاض المستمر في قيمة العملة التركية، والذي تفاقم مؤخرا بسبب تورط أنقرة في عدد كبير من الصراعات الجيوسياسية بما في ذلك ليبيا وناغورنو قره باغ، والنزاعات على موارد شرق البحر المتوسط، ​​وشرائها منظومة الدفاع الروسية المضادة للطائرات إس-400، بحسب تقرير لموقع "سي إن بي سي".

related

العملة التركية تهبط إلى ادنى مستوى امام الدولار

Date: 2020-09-28 12:01:35
العملة التركية تهبط إلى ادنى مستوى امام الدولار

الليرة التركية تعزز انهيارها القياسي

Date: 2020-09-22 07:14:06
الليرة التركية تعزز انهيارها القياسي

انخفاض قياسي جديد لليرة التركية

Date: 2020-10-07 11:34:46
انخفاض قياسي جديد لليرة التركية

هبوط قياسي للعملة التركية أمام الدولار

Date: 2020-09-03 15:26:49
هبوط قياسي للعملة التركية أمام الدولار

الليرة التركية تسجل انخفاضاً شديداً

Date: 2020-02-28 09:30:51
الليرة التركية تسجل انخفاضاً شديداً

الليرة التركية تسجل أكبر انخفاض أمام الدولار

Date: 2020-08-17 12:37:10
الليرة التركية تسجل أكبر انخفاض أمام الدولار

انخفاض بقيمة الليرة التركية عقب قرار

Date: 2020-09-14 15:39:48
انخفاض بقيمة الليرة التركية عقب قرار

الليرة التركية تتعرض لأشد انهيار أمام الدولار

Date: 2020-09-21 20:06:50
الليرة التركية تتعرض لأشد انهيار أمام الدولار