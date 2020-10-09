الليرة التركية تسجل أدنى سعر في تاريخها

شفق نيوز/ سجلت أسعار صرف الدولار أمام الليرة التركية، الجمعة، هبوطاً قياساً هو الأكبر من نوعه إذ بلغت 7.95 في تعاملات اسطنبول، و7.92 في انقرة.

وتضررت الليرة، جراء مخاوف بشأن عقوبات أميركية محتملة، والصراع في منطقة القوقاز، واضطراب العلاقات مع الاتحاد الأوروبي.

وهذا التراجع هو الأحدث في أكثر من عامين من الانخفاض المستمر في قيمة العملة التركية، والذي تفاقم مؤخرا بسبب تورط أنقرة في عدد كبير من الصراعات الجيوسياسية بما في ذلك ليبيا وناغورنو قره باغ، والنزاعات على موارد شرق البحر المتوسط، ​​وشرائها منظومة الدفاع الروسية المضادة للطائرات إس-400، بحسب تقرير لموقع "سي إن بي سي".