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الليرة التركية تسجل تراجعاً تاريخياً

Category: اقتصـاد

Date: 2021-10-22T08:24:34+0000
الليرة التركية تسجل تراجعاً تاريخياً

شفق نيوز/ سجلت الليرة التركية، صباح اليوم الجمعة، تراجعًا تاريخيًا مقابل العملات الأجنبية وتجاوزت حد الـ9.60 مقابل الدولار الأمريكي الواحد.

وجاءت أسعار صرف الدولار واليورو والجنيه الاسترليني مقابل الليرة التركية في تعاملات اليوم على النحو الآتي:

                                         البيع          الشراء

                 الدولار الأمريكي    9.6248            9.6083 

                 اليورو               11.1967          11.1904 

               الجنيه الاسترليني     13.2642         13.2506  

ويستمر تراجع الليرة التركية عقب إعلان البنك المركزي التركي، الخميس، عن تخفيض سعر الفائدة  إلى 16 في المائة بمقدار 200 نقطة أساس، حيث تراجعت الليرة التركية عقب بيان مجلس السياسة النقدية إلى 9.47 مقابل الدولار و11 ليرة مقابل اليورو.

 

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