الليرة التركية تسجل تراجعاً تاريخياً

شفق نيوز/ سجلت الليرة التركية، صباح اليوم الجمعة، تراجعًا تاريخيًا مقابل العملات الأجنبية وتجاوزت حد الـ9.60 مقابل الدولار الأمريكي الواحد.

وجاءت أسعار صرف الدولار واليورو والجنيه الاسترليني مقابل الليرة التركية في تعاملات اليوم على النحو الآتي:

البيع الشراء

الدولار الأمريكي 9.6248 9.6083

اليورو 11.1967 11.1904

الجنيه الاسترليني 13.2642 13.2506

ويستمر تراجع الليرة التركية عقب إعلان البنك المركزي التركي، الخميس، عن تخفيض سعر الفائدة إلى 16 في المائة بمقدار 200 نقطة أساس، حيث تراجعت الليرة التركية عقب بيان مجلس السياسة النقدية إلى 9.47 مقابل الدولار و11 ليرة مقابل اليورو.