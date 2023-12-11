الليرة التركية تسجل انخفاضاً قياسياً مقابل الدولار

شفق نيوز/ لامست الليرة التركية أدنى مستوى لها على الإطلاق، يوم الاثنين، وتراجعت إلى 29 ليرة لكل دولار.

وذكرت وسائل إعلام تركية أن الليرة هبطت 35% منذ بداية العام وحتى الآن بعد أن خففت السلطات قبضتها على أسعار الصرف في إطار التحول بقدر أكبر نحو السياسات التقليدية.

وبعد تبني سياسات غير تقليدية على مدار سنوات، عدل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان نهجه في حزيران/ يونيو الماضي وعيّن حفيظة غاية أركان محافظة جديدة للبنك المركزي الذي رفع منذ ذلك الحين أسعار الفائدة من 8.5% إلى 40%.