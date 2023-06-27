الليرة التركية تسجل انخفاضاً جديداً غير مسبوق

شفق نيوز/ لامست الليرة التركية أدنى مستوى قياسي لها عند 26.10 أمام الدولار في وقت مبكر يوم الثلاثاء خلال ساعات تدني السيولة بعد أن قال مسؤول ومصرفيون إن البنك المركزي توقف عن استخدام احتياطياته لدعم العملة.

وشهدت الليرة استقرارا طفيفا بحلول الساعة 0437 بتوقيت غرينتش لتقف عند 26.05 دون تغيير عن مستوى إغلاقها يوم الاثنين، وفقا لوكالة "رويترز".

ولقد ضعفت أكثر من 28 ٪ حتى الآن هذا العام ، إلى حد كبير بعد إعادة انتخاب الرئيس رجب طيب أردوغان في أواخر مايو ، الذي تراجع منذ ذلك الحين عن سنواته في السياسة الاقتصادية غير التقليدية.