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الليرة التركية تستقر بعد تراجعها مع صدمة سعر الفائدة

Category: اقتصـاد

Date: 2022-08-19T05:40:41+0000
الليرة التركية تستقر بعد تراجعها مع صدمة سعر الفائدة

شفق نيوز/ استقرت الليرة التركية مقابل الدولار يوم الجمعة بعد أن اقتربت من مستويات متدنية قياسية في الجلسة السابقة، إذ صدم البنك المركزي التركي الأسواق بخفض سعر الفائدة إلى 13 بالمئة.

وبحلول الساعة 0438 بتوقيت جرينتش، استقرت العملة عند 18.1، دون تغيير تقريبا عن إغلاق يوم الخميس عندما وصلت لفترة وجيزة إلى 18.15، وهو أضعف مستوياتها منذ 20 ديسمبر كانون الأول، بعد الخفض المفاجئ لسعر الفائدة.

وخفض البنك المركزي التركي سعر الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس، قائلا إنه بحاجة إلى مواصلة دفع النمو الاقتصادي على الرغم من ارتفاع التضخم إلى ما يقرب من 80 بالمئة واتجاه عالمي بين البنوك المركزية الأخرى لتشديد السياسات.

 

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