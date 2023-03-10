الليرة التركية تستقر بعد تراجعها لمستوى قياسي عند 19.8 مقابل الدولار

استقرت الليرة التركية، المعرضة لتقلبات حادة قبل وقت التداول المعتاد، في وقت مبكر من يوم الجمعة بعد تراجعها 4.25 بالمئة إلى مستوى قياسي متدن عند 19.80 مقابل الدولار مساء الخميس.

وبحلول الساعة 0439 بتوقيت جرينتش استقرت الليرة عند 18.9575 مقابل الدولار وهو نفس مستوى الإغلاق يوم الخميس.

وخلال ليل الخميس صعدت الليرة بنحو 5.3 بالمئة إلى 18.0030 قبل أن تغير اتجاهها وتتراجع.

ويدرس خبراء الاقتصاد في الوقت الراهن تأثير الزلزال القوي الذي هز تركيا في الشهر الماضي.

كما تضيف الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقرر عقدها في 14 مايو أيار إلى حالة الضبابية. وستحدد نتيجة تلك الانتخابات ما إن كانت تركيا ستواصل السياسات المالية غير التقليدية للرئيس رجب طيب أردوغان أم ستعدل عنها.

واستقرت الليرة إلى حد كبير منذ أغسطس آب بفضل تدخل السلطات بكثافة في سوق النقد الأجنبي.

رويترز