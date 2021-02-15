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الليرة التركية ترتفع مقابل الدولار بعد صعودها 6% منذ بداية العام

Category: اقتصـاد

Date: 2021-02-15T08:15:08+0000
الليرة التركية ترتفع مقابل الدولار بعد صعودها 6% منذ بداية العام

شفق نيوز/ لامست الليرة التركية يوم الاثنين، مستوى 7 ليرات مقابل الدولار للمرة الأولى منذ أوائل أغسطس/ آب، وكانت مرتفعة 0.5% خلال الجلسة لتواصل صعودا بدأ منذ ثلاثة أشهر بفضل توقعات بتشديد السياسة النقدية.

هذا وبلغت الليرة 7.0085 بحلول الساعة 07:04 بتوقيت غرينتش، لتصل بمكاسبها منذ بداية العام الجاري إلى ما يزيد عن 6%.

وفي وقت سابق، بلغت مستوى 7 ليرات وهو أقوى مستوياتها منذ الخامس من أغسطس آب.

هذا وصعدت العملة بما يزيد عن 20% منذ تعيين محافظ للبنك المركزي ووزير للمالية جديدين في أوائل نوفمبر تشرين الثاني، مما عزز التوقعات لتبني سياسة تقليدية بدرجة أكبر. ورفع البنك أسعار الفائدة منذ ذلك الحين 17% من 10.25%.

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