الليرة التركية ترتفع إلى أعلى مستوياتها منذ آب الماضي

شفق نيوز/ ارتفعت الليرة التركية، يوم الاثنين، إلى أعلى مستوياتها منذ شهر آب الماضي، فيما تراجع مقياس للمخاطرة ليقترب من أدنى مستوياته في عام.

وسجلت العملة التركية ارتفاعاً بمقدار 1.5%، وذلك بدعم من نبرة تميل إلى التشديد النقدي من البنك المركزي التركي، وبيانات تشير إلى مزيد من الانتعاش في الصناعات التحويلية، بحسب وسائل إعلام تركية.

وذكرت وسائل الإعلام أن أداء العملة التركية يتفوق على نظيراتها من عملات الأسواق الناشئة باستثناء اليوان الصيني منذ بدية العام بعد أن رفع محافظ البنك المركزي الجديد ناجي إقبال أسعار الفائدة إلى 17% من 10.25% منذ تشرين الثاني، وتعهد بمواجهة التضخم الذي صار في خانة العشرات.

وفي أفضل أداء يومي لليرة التركية هذا العام، قفزت الليرة مقابل الدولار إلى 7.2025 بحلول الساعة 10:15 بتوقيت غرينتش، وهو أفضل مستوى لها منذ 11 آب الماضي. وحققت ارتفاعا في سبع من آخر تسع جلسات تداول.

وتراجعت عقود مبادلة الائتمان لأجل خمس سنوات، وهي مقياس لمخاطر الاستثمار، بشكل كبير منذ تعيين إقبال في أوائل تشرين الثاني إلى 304.5 نقطة أساس اليوم. وكانت عقود مبادلة الائتمان التركية فوق 500 في أغلب أوقات العام الماضي.