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الليرة التركية ترتفع بعد خطة أردوغان لمكافحة الدولرة

Category: اقتصـاد

Date: 2021-12-21T06:49:00+0000
الليرة التركية ترتفع بعد خطة أردوغان لمكافحة الدولرة

شفق نيوز/ ارتفعت الليرة التركية بنسبة سبعة بالمئة يوم الثلاثاء بعد انتعاش تاريخي بنسبة 25 بالمئة يوم الاثنين عن انخفاضاتها القياسية وذلك بعد أن كشف الرئيس رجب طيب أردوغان عن خطة قال إنها ستحمي الودائع بالعملة المحلية من تقلبات الأسواق.

وتراجعت العملة ثم ارتفعت في تعاملات مضطربة لتسجل 12.21 ليرة للدولار في الساعة 0559 بتوقيت جرينتش بعد إغلاقها على 13.15 ليرة للدولار.

وقال أردوغان في كلمة ألقاها في وقت متأخر من مساء الاثنين أن مجموعة الخطوات التي تشملها الخطة ستخفف عبء انهيار العملة في الأسابيع الماضية وتشجع الأتراك على الادخار بالعملة المحلية بدلا من الدولار.

ولم يوضح كيف ستمول الحكومة هذه المبادرة التي ربما تكون مكلفة وتزيد التضخم.

وقبل إعلان الخطة كانت الليرة منخفضة 10 بالمئة عند 18.4 ليرة للدولار. وارتفعت بعد ذلك إلى 12 ليرة وهو أعلى ارتفاع مسجل في يوم واحد وأغلقت على ارتفاع بنسبة 25 بالمئة.

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