الليرة التركية ترتفع بشكل مفاجئ.. فما السر؟

شفق نيوز/ ارتفعت الليرة التركية مع اغلاق البورصة يوم الأربعاء، بصور كبيرة ومفاجئة وعلى غير المتوقع، مقابل التراجعات الدامية التي تعرضت له أمس الثلاثاء.

وانخفضت الليرة التركية أمس الثلاثاء أدنى مستوياتها على الإطلاق وكانت قاب قوسين أو أدنى من مستويات الـ14 ليرة / دولار بعد تراجع بلغت نسبته حوالي 20%.

ارتفاع مفاجئ

وفي المقابل من تلك التراجعات الحادة ارتفعت الليرة التركية منذ قليل وعلى غير العادة بأكثر من 8% وصولا إلى مستويات دون الـ12 ليرة دولار، مقابل 13.1589 ليرة / دولار في التعاملات المبكرة.

وفي المقابل تحول الذهب التركي من ارتفاع كبير صباحا إلى التراجع فجأة على غرار ارتفاعات الليرة حيث نزل في حدود 4% هبوطا إلى مستويات 666.031 ليرة / جرام.

ونزلت الليرة التركية خلال تعاملات اليوم الأربعاء في حدود 1.5% هبوطا إلى مستويات أعلى الـ13 ليرة / دولار، بينما تم مشاهدة الليرة عند مستويات 13.1589 ليرة / دولار.

وارتفع الذهب التركي خلال تعاملات اليوم إلى مستويات 747 ليرة/ جرام بزيادة تقترب من 60 ليرة للجرام الواحد بارتفاع 9%.

السبب

وقالت مصادر صحفية لرويترز إن محافظ البنك المركزي التركي شهاب قوجي أوغلو يجتمع مع مسؤولين من دولة الإمارات العربية المتحدة في الرئاسة التركية لإجراء محادثات أولية بشأن اتفاق مبادلة محتمل.

ويأتي ارتفاع الليرة التركية تزامنا مع الزيارة التاريخية للشيخ محمد بن زايد إلى تركيا، والتي تعد الاولى منذ 9 سنوات، وذلك بناءا على دعوة رسمية من الرئيس رجب طيب أردوغان.

ويعول الكثير من المستثمرين أن تؤدي الزيارة الإماراتية إلى انفراجة في أزمة توتر العلاقات التركية ودول منطقة الخليج، ما يمنح بلاد الأناضول حليفا اقتصاديا قويا يتمثل في كتلة الخليج بقيادة المملكة العربية السعودية.

وتوقفت الزيارات الدبلوماسية بين كلا الجانبين الإماراتي والتركي منذ ما يزيد عن 9 سنوات وتحديدا كانت آخر زيارة لـ محمد زايد إلى تركيا في فبراير 2012.

وتأتي تلك الزيارة في وقت تشهد فيه العلاقات التركية بجيرانها المزيد من التوترات حيث تفجرت منذ أسابيع أزمة طرد 10 من السفراء الغربيين.

جنبا إلى جنبا تطل أزمة غاز شرق المتوسط بين الفينة والأخرى مع قبر واليونان، بينما لا تزال هجمات عسكرية جديدة على الأكراد تلوح في الأفق.

وفي المقابل يبدو أن العلاقات التركية الأمريكية ليست على أفضل ما يرام حيث كان السفير الأمريكي أحد من شملهم قرار الطرد الأخير، بخلاف أزمة منظومة الدفاع الدفاع الصاروخي S400 التي لا تزال عالقة.

اليوم

وتأتي زيارة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة اليوم الأربعاء إلى الجمهورية التركية تلبية لدعوة من الرئيس رجب طيب أردوغان.

ويبحث الشيخ محمد بن زايد خلال الزيارة مع الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس الجمهورية التركية، العلاقات الثنائية وسبل تعزيز التعاون والعمل المشترك بين البلدين في مختلف المجالات بما يحقق مصالحهما المتبادلة.

ووفقا لوكالة الأنباء الإماراتية وام.. يبحث الجانبان إضافة ذلك مجمل القضايا والمستجدات الإقليمية والدولية التي تهم البلدين.

وسجلت الليرة التركية أمس الثلاثاء نزولا تاريخيا اقترب من 20% إلى مستويات 13.5276 ليرة/ دولار، لتصل أدنى مستوياتها على الإطلاق.

ومنذ نهاية يناير 2021 عند كانت الليرة تتداول عند مستويات 7.3099ليرة/دولار ، هبطت العملة التركية بأكثر من 85% لتصبح أسوأ العملات الناشئة أداء مقابل الدولار.

ويبدو أن الأتراك لم يجدو الملاذ لدى الرئيس التركي أو محافظ المركزي التركي، لذا استمرت هجرتهم صوب اقتناء الذهب الذي يسجل مستويات قياسية. كما تشير شبكة investing الاقتصادية.

ومنذ سجل الذهب التركي مستويات 415 ليرة / جرام نهاية فبراير الماضي يرتفع الآن بأكثر من 350 ليرة في الجرام الواحد بأكثر من 82%.